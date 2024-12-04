نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد عشرات الفلسطينيين حرقًا في قصف اسرائيلي على مواصي خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 20 نازحا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة التي تعتبر "منطقة إنسانية آمنة".

وأكدت "حركة المجاهدين" الفلسطينية في بيان أن "المجزرة الصهيونية ضد النازحين في المواصي هو إمعان من الحكومة الصهيونية في الاستخفاف بالمنظومة الدولية وقرارات الجنائية الدولية".

وأضافت: "ندين الصمت والتواطؤ الدولي والخذلان العربي تجاه تواصل مجازر الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة والتي كانت آخرها المجزرة البشعة بحق النازحين في خيم الإيواء والنزوح في مواصي خانيونس بالتزامن مع عمليات التطهير العرقي والإبادة في شمال قطاع غزة والمجازر المروعة في بيت لاهيا".

وأشارت إلى أن "تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الكيان الفاشي وعدم محاسبته يمثل ضوءا أخضر للمضي في جرائمه الوحشية ضد المدنيين ومواصلة حرب الإبادة الجماعية بالسلاح الأمريكي والغربي".

ودعت "أحرار العالم لمزيد من فعاليات المناصرة للشعب الفلسطيني المظلوم"، كما طالبت "شعوب أمتنا أن تقف عند مسؤولياتها وتضغط على الكيان ومصالحه ومصالح داعميه وأن تتجاوز حالة العجز والتخاذل".