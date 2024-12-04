نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب الأهلي يعتلي قمة "أبطال آسيا" بثلاثية في ناساف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر شباب الأهلي المجموعة الرابعة بـ13 نقطة ليتأهل إلى دور 16 مع الحسين إربد الذي حصد عشر نقاط. ويمتلك الكويت ست نقاط في المركز الثالث متقدمًا بنقطتين على ناساف متذيل الترتيب.

سجل سردار أزمون هدفين بعدما افتتح ماتيوس ليما أهداف فريقه شباب الأهلي في الفوز 3-2 على ضيفه ناساف الأوزبكي في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بينما تعادل الحسين إربد الأردني 2-2 مع الكويت اليوم الأربعاء.



وكان الشوط الأول لمباراة شباب الأهلي وناساف مثيرًا، بعدما شهد تسجيل خمسة أهداف.

ومنح ماتيوس ليما التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 23 لكن أكمل موزجوفوي تعادل بعدها بسبع دقائق، إلا أن أزمون أعاد التقدم لشباب الأهلي في الدقيقة 32.

وجعل أزمون النتيجة 3-1 قبل 11 دقيقة من نهاية الشوط الأول، وقلص زوران ماروسيتش النتيجة قرب الاستراحة.

وفي نفس التوقيت، حول الكويت تأخره مرتين ليتعادل مع ضيفه الحسين.

وسجل إحسان حداد الهدف الأول للحسين في الدقيقة 23 لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الزائر قبل أن يتمكن طه ياسين الخنيسي من التعادل في الدقيقة 56.

وفشل علي دارا مدافع الكويت في إبعاد تمريرة عرضية ليسجل بالخطأ في مرماه بالدقيقة 66، لكن خالد الخرقاوي تعادل لصاحب الأرض قبل دقيقة من النهاية.