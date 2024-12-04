مدبولي: نسعى لتعزيز التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 09:15 مساءً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن إحدى أبرز التحديات في هذا المجال تتمثل في المخاطر المرتبطة بالظروف السائدة في بعض الدول الإفريقية.

وأضاف مدبولي أنه من أجل مواجهة هذه التحديات، تم تفعيل صندوق حماية الاستثمارات ودعم المخاطر في إفريقيا، الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية في القارة.

وتابع رئيس الوزراء أن هناك حاليًا تصورًا مبدئيًا لاتفاقيات مع بعض الدول الإفريقية في مجال الزراعة، بما يتضمن إنشاء مصانع متخصصة في الصناعات المعتمدة على الأمن الغذائي، وهو ما من شأنه أن يساهم في دعم الاستدامة الزراعية في المنطقة.

وأكد مدبولي أن هذه الاتفاقيات ستُعلن بشكل متتابع في الفترة المقبلة، في إطار الجهود المستمرة لتوسيع التعاون الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في إفريقيا.