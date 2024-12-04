نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل مباراة بيراميدز والاتحاد في كأس الرابطة إلى استاد السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت رابطة الأندية المحترفة نقل مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في إطار بطولة كأس رابطة الأندية إلى استاد السلام بدلا من استاد الدفاع الجوي.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الاتحاد يوم ١٧ ديسمبر الجاري في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.

وجاء قرار تغيير الملعب بسبب غلق ملعب استاد الدفاع الجوي حتى يوم 23 ديسمبر الجاري بسبب عمليات الصيانة وزراعة البذرة الشتوية بأرضية الملعب ولذلك تقرر نقل اللقاء إلى استاد السلام.