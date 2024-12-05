ياسمين عبد العزيز تهنئ رامي إمام بعيد ميلاده.. والأخير يرد

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أحمد جودة - القاهرة - ياسمين عبد العزيز تهنئ رامي إمام بعيد ميلاده.. و الأخير يرد

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاد المخرج رامي إمام، حيث نشرت تهنئة خاصة له عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معبرة عن حبها وتقديرها له، وكتبت ياسمين: “عيد ميلاد سعيد يا غالي، كل سنة وانت طيب"

من جانبه، رد رامي إمام على تهنئة ياسمين قائلًا: “و أنتي طيبة يا ياسمينا، حبيبتي وأختي الجدعة والعشرة الحلوة".

و تفاعل الجمهور مع التهنئة المتبادلة بين النجمين، مشيدين بعلاقتهما الطيبة، ومتمنين لهما دوام النجاح والتألق في حياتهما الفنية والشخصية.

ياسمين عبد العزيز تستعد لدراما رمضان 2025

تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز دراما رمضان 2025، بمسلسل "وتقابل حبيب"، وتدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبدالعزيز، في اطار اجتماعي رومانسي، وتعود به الفنانة ياسمين عبدالعزيز للأعمال الدرامية ذات القصص الرومانسية.

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من أبرز النجوم وهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، محمود ياسين جينيور، رشوان توفيق، وآخرين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز

و كان آخر مشاركات ياسمين عبد العزيز هو مسلسل ضرب نار الذي جمعها بـ أحمد العوضي في موسم 2023،ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وضم ماجد المصري، أحمد بدير، سهير المرشدي، انتصار، ضياء عبدالخالق، أحمد عبدالله محمود، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد غزي، تيسير عبدالعزيز، تامر نبيل، تامر مجدي، وآيسل رمزي، والمسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.