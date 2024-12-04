ترامب يختار عسكريًا سابقًا من قدامى المحاربين في العراق لمنصب وزير الدفاع

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أنه اختار جنديا سابقا وأحد قدامى المحاربين في حرب العراق دانيال بي دريسكول، لتولي منصب وزير الدفاع.

وذكر ترامب أن دريسكول قد أكمل دورة قوات المظلات الخاصة للجيش الأمريكي "رانجر" وخدم مع الفرقة الجبلية العاشرة في العراق.

وأفاد ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيكون دان محاربا شجاعا لا يعرف الكلل دفاعا عن جنود أمريكا وأجندة أمريكا أولا".

ودريسكول الذي ينحدر من ولاية نورث كارولينا كان يشغل مؤخرا منصب مستشار كبير لنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس.

وتخرج دانيال بي دريسكول من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل ومن كلية الحقوق بجامعة ييل.

ولم يرد الجيش بعد على طلب تقديم سجل الخدمة العسكرية الخاص بالجندي السابق وأحد قدامى المحاربين في حرب العراق.