كيت وينسلت تكشف عن تأثير الإعلام السلبي على حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم -

في حديثها الجريء، استعرضت النجمة العالمية كيت وينسلت الأثر الضار الذي تركته وسائل الإعلام على مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، خاصة فيما يتعلق بالتعليقات السلبية حول وزنها في شبابها. جاء ذلك خلال ظهورها في برنامج "60 Minutes" للترويج لفيلمها الجديد "Lee"، الذي يعد أول مشروع لها يجمع بين البطولة والإنتاج.

صراعات مع التعليقات القاسية

تحدثت وينسلت عن الصعوبات التي واجهتها بسبب الصحف الشعبية التي أصدرت تعليقات جارحة حول شكلها عندما بدأت تكتسب شهرتها. وعبّرت عن استيائها قائلة: "إنه أمر محزن للغاية، ما نوع الأشخاص الذين يقومون بهذا لممثلة شابة تسعى لاكتشاف طريقها؟".

مواجهة الإعلام بشجاعة

عند سؤالها عن ما إذا كانت قد تعاملت مع هؤلاء الصحفيين، أجابت وينسلت بشكل حازم: "نعم، وقد قلت لأحدهم: أتمنى أن يطاردك هذا الإحساس إلى الأبد". وأضافت، وهي تتأثر عاطفيًا: "كانت تلك لحظة قوية، ليست فقط لي، بل لكل من تعرض لمثل هذه المضايقات".

دعم الأصدقاء في الأوقات الصعبة

خلال عرض خاص لفيلم "Lee" في لوس أنجلوس، أعرب النجم ليوناردو دي كابريو عن دعمه وحبه لوينسلت. وأكد أنها كرست تسع سنوات من حياتها لهذا المشروع، واصفًا إياها بأنها تمثل عمق شغفها وتفانيها في سرد القصص.

تكريم لموهبة استثنائية

دي كابريو لم يتردد في التعبير عن إعجابه بموهبة وينسلت، حيث قال: "كيت، صديقتي العزيزة، كان عملك في هذا الفيلم تحولًا كبيرًا، وما زلت منبهرًا بقوتك ونزاهتك". واختتم بتقديمها للجمهور كواحدة من أعظم المواهب في جيلها، مما يعكس مكانتها كفنانة رائدة في الصناعة.