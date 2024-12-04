رئيس الوزراء: خطة لزراعة 3 ملايين فدان جديدة لتعزيز الأمن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:13 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الدولة المصرية حققت تقدماً كبيراً في قطاع الزراعة خلال الفترة الأخيرة، مما انعكس إيجاباً على حجم الإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية.

ولفت إلى أن المشروعات الكبيرة الجاري تنفيذها ستساهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجال الأمن الغذائي.

وأشار مدبولي إلى أن أبرز المشروعات الزراعية التي ستدخل الخدمة في السنتين القادمتين تشمل مشروعات الدلتا الجديدة، وتوسعات مشروع توشكا، وكذلك مشروعات التنمية في منطقة شرق العوينات وشمال سيناء.

وأضاف أن هذه المشروعات تمثل جزءاً من خطة شاملة لزراعة ثلاثة ملايين فدان جديدة، والتي سيتم استغلالها بشكل تدريجي على مدار السنتين القادمتين.

وأوضح رئيس الوزراء أن تلك المشاريع الزراعية تأتي في إطار سعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في مصر، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تشهد تحديات كبيرة.

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وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لدعم هذا القطاع الحيوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الأساسية.

وخلص إلى أن هذه الإنجازات تمثل جزءاً من جهود الدولة المصرية المستمرة في تعزيز الاستثمارات في الزراعة والتنمية المستدامة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تمر بها معظم دول العالم.