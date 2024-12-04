القاهرة - محمد ابراهيم - غدا..أوبرا الإسكندرية للموسيقى تحيي ذكرى رحيل فريد الأطرش

دار الأوبرا المصرية، تحت رئاسة الدكتورة لمياء زايد، تنظم أمسية موسيقية مميزة غدًا الخميس بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار فريد الأطرش، الحفل تقدمه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، على مسرح سيد درويش في أوبرا الإسكندرية، بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.

فريد الاطرش



ذكرت دار الأوبرا المصرية في بيانها اليوم الأربعاء، أن الأمسية تأتي في إطار جهود وزارة الثقافة لتكريم رموز الموسيقى والغناء العربي، وسيشمل الحفل تقديم مجموعة من أروع أعمال الموسيقار فريد الأطرش، بمشاركة أصوات متميزة مثل وائل أبو الفتوح، أمير رفاعي، ويمنى حسن، كما سيُقدَّم مقطوعة "الربيع" عزفًا منفردًا على العود بقيادة وليد سلامة، هذه الأمسية تمثل احتفاءً خاصًا بفريد الأطرش، وتُبرز الإرث الموسيقي الخالد الذي قدمه للفن العربي.

يُعتبر الموسيقار فريد الأطرش من أبرز أعلام الغناء والتلحين العربي، ولقب بملك العود، ينتمي إلى عائلة الأطرش العريقة بجبل الدروز، التي قاومت الاستعمار الفرنسي، بدأ مسيرته الفنية بعد انتقاله إلى القاهرة مع والدته الأميرة عالية وشقيقيه فؤاد وأسمهان، حيث قام ببطولة 31 فيلمًا سينمائيًا، ولحّن لكبار المطربين، إلى جانب غنائه لكلمات عمالقة الشعر العربي، وتوفي في 26 ديسمبر 1974 عن عمر 64 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا أثرى الساحة الموسيقية في مصر والوطن العربي.