نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بإمبابة يوم الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة إنه نظرًا لنجاح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة والذي تم افتتاحه يوم الجمعة الماضي والذي شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين فإنه سيتم استمرار العمل وانعقاد السوق يوم الجمعة المقبل الموافق ٦ ديسمبر وذلك لتحقيق أقصى استفادة من المواطنين.

وقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي إمبابة بمتابعه انتظام انعقاد السوق يوم الجمعة القادم وتقديم كافه سبل الدعم للجهات المعنية لضمان جاهزية الموقع نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء امبابه والمنيرة الغربية والوراق.

وتوضح محافظة الجيزة أنه وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تتم التجهيزات اللازمة حاليا لتنظيم سوق آخر لخدمة أحياء جنوب الجيزة والعمرانية وسوف يتم الإعلان عنه قريبًا لتوسيع دائرة النفع للمواطنين.