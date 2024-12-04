وصفة شهية وصحية لتحضير محشي الكرمب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - فوائد محشي الكرنب الصحية

يعتبر محشي الكرنب من الأطباق التقليدية الشهيرة في المطابخ العربية، ويجمع بين النكهة الشهية والقيمة الغذائية العالية. يُعَد الكرنب مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وK والألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتعزيز المناعة. كما أن استخدام الأرز البني أو البرغل في الحشوة يمكن أن يعزز من فوائد الطبق الصحية لاحتوائهما على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات.

المكونات المطلوبة لتحضير محشي الكرنب

لتحضير المحشي ستحتاج إلى:

1 رأس كرنب متوسط الحجم

2 كوب أرز مصري أو برغل

500 جرام لحم مفروم (اختياري)

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 طماطم متوسطة مفرومة ناعم

1/4 كوب معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

مرق لحم أو دجاج لتسوية المحشي

طريقة التحضير خطوة بخطوة

تحضير أوراق الكرنب

1. اغسل الكرنب جيدًا بالماء البارد ثم افصل الأوراق بلطف دون تمزيقها.

2. اغلي ماءً في قدر كبير مع قليل من الملح، ثم ضعي أوراق الكرنب قليلاً لتلين، من 3 إلى 5 دقائق. أخرجيها وصفيها للتخلص من الماء الزائد.

تحضير الحشوة

1. سخني الزيت في مقلاة كبيرة وأضيفي البصل، قلبيه حتى يذبل ويصبح شفافًا.

2. أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى ينضج جزئيًا، ثم أضيفي الطماطم ومعجون الطماطم.

3. أضيفي الأرز أو البرغل واستمري في التحريك لمدة دقيقتين، ثم أضيفي الملح والفلفل والبهارات وأضيفي نصف كوب من الماء.

4. حركي جميع المكونات لتختلط واتركيها حتى يتشرب الأرز أو البرغل الماء جزئيًا.

حشو أوراق الكرنب

1. ضعي ورقة كرنب على سطح مستوٍ وضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في المنتصف.

2. اطوي الجوانب ثم لفيها بإحكام لتشكيل لفافة، كرري العملية مع باقي الأوراق والحشوة.

الطبخ النهائي

1. في قدر عميق، رتبي لفائف الكرنب بجانب بعضها، أضيفي لها مرق اللحم أو الدجاج لتغطية اللفائف جزئياً.

2. اتركي المحشي على نار متوسطة حتى يغلي، ثم اخفضي الحرارة وغطي القدر، واتركيه ليطهى ببطء لمدة 40-50 دقيقة حتى ينضج الأرز أو البرغل.

3. قدمي المحشي ساخنًا واستمتعي بالمذاق الرائع والفوائد الصحية.

نصائح للحصول على محشي كرنب مثالي

للذين يفضلون الخيارات النباتية، يمكن تجنب إضافة اللحم واستخدام المزيد من الخضراوات في الحشوة مثل الجزر المبشور أو الكوسة.

يمكنك استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني لزيادة قيمة الطبق الغذائية.

إضافة عصير الليمون إلى المرق يعطي المحشي نكهة مميزة ورائعة.

استمتع بتحضير وتناول هذا الطبق التقليدي الذي يجمع بين الأصالة والطعم الشهي في آنٍ واحد، وشاركه مع عائلتك وأحبائك.