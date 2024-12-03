القاهرة - محمد ابراهيم - طرح البرومو الرسمي لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".. تعرف على موعد العرض

طرحت الشركة المنتجة لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو الإعلان الرسمي للعمل، الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



الفيلم من بطولة عصام عمر وركين سعد، ويجمع بين التشويق والدراما في قالب جديد، كما تم الإعلان عن موعد طرح الفيلم في دور العرض المصرية والعربية قريبًا، مما يضيف المزيد من الحماس لدى عشاق السينما.

كما يُتوقع أن يحقق العمل صدى كبيرًا نظرًا لتميز طاقم التمثيل والإخراج، بالإضافة إلى تقديمه قصة فريدة ومثيرة.

تتناول أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو قصة حسن، الشاب الثلاثيني الذي يجد نفسه في رحلة غير متوقعة لإعادة اكتشاف ذاته، يضطر حسن لمواجهة مخاوف ماضيه بعد حادث خطير تورط فيه دون ذنب، ليصبح مطاردًا من جاره كارم وأهالي الحي، ومن ثمّ تتعقد الأمور عندما يحاول حسن إنقاذ كلبه وصديقه الوفي "رامبو" من مصير مجهول، لتنكشف خلال رحلته العديد من تفاصيل حياته وعلاقاته بمن حوله، في إطار درامي مليء بالتشويق والإثارة.

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو عن موعد عرضه الرسمي، حيث سيُطرح في جميع دور السينما بمصر يوم 1 يناير 2025، أما في الوطن العربي، فسيبدأ عرضه يوم 9 يناير من نفس العام، ليصل الفيلم إلى شريحة واسعة من الجمهور في بداية العام الجديد 2025.