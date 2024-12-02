انت الأن تتابع خبر ابنة محمد رحيم عن أغنية وغلاوتك لـ عمرو دياب: بابا لحنها وهو 18 سنة وكان مبسوط بنجاحها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت هارتي ابنة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا منذ بضعة أيام عن أغنية وغلاوتك التي عادت بعد حوالي 26 عام وتصدرت تريند محركات البحث وارتفعت نسب استماعها عبر منصات الاستماع العربية المختلفة، وأعربت عن سعادتها بأن هذه الأغنية من ألحان والدها الراحل محمد رحيم والتي لحنها وهو لم يتخطى الثامنة عشر من عمره.

ابنة محمد رحيم عن أغنية وغلاوتك: ألحان بابا وكان مبسوط بنجاحها بعد كل السنين دي

أرفقت ابنة محمد رحيم مقطع فيديو لأغنية وغلاوتك للهضبة عمرو دياب وعلقت عليه عن الأغنية معربة عن سعادتها أنها من ألحان محمد رحيم خاصةً مع النجاح الكبير الذي مازالت الأغنية تحققه حتى وقتنا هذا بعد مرور حوالي 26 عام من طرحها المرة الأولى وأشارت أيضًا إلى حديث والدها عن الأغنية وسعادته بنجاحها الفريد، وقالت في تعليقها الذي يرصده موقع تحيا مصر: "الأغنية دي من ألحان بابا لحنها وهو عنده 18 سنة كان بيقولي من أسبوعين إنه مبسوط إن الناس لسه بتسمعها بعد أكتر من 20 سنة.. وقتها قولتله الفن الحقيقي مش بيموت ولا بيقدم.. أنا واثقة إنه مبسوط وفي الجنة دلوقتي".

بعد مرور 26 عام عليها.. أغنية وغلاوتك لـ عمرو دياب تتصدر التريند لهذا السبب

وكانت انتشرت أغنية وغلاوتك وتصدرت التريند الساعات الماضية بسبب ربط جمهور عمرو دياب بينها وبين لقاء قديم لـ عمرو دياب مع الإعلامي عمرو أديب يتحدث من خلاله عن أغانيه وسؤل عمرو دياب هل أغانيه تستمر في النجاح ويسمعونها الناس بعد مرور 20 عام من طرحها، وكان رده أنه شئ في علم الغيب والجمهور هو من يقرر ذلك، وجاءت أغنية وغلاوتك بمثابة رد على هذا السؤال وبالفعل مازالت تحقق نجاحها حتى الآن بعد مرور 26 عام على طرحها ومازال الجمهور ومحبين عمرو دياب يستمعون إليها.

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