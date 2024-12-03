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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن موعد طرح فيلم الهنا اللى انا فيه في السينمات، ويناقش الفيلم المشاكل الزوجية وتدور احداثه في إطار كوميدي تشويقي.

كريم محمود عبد العزيز يطرح الإعلان الرسمي لفيلم الهنا اللي انا فيه

وشارك كريم محمود عبد العزيز الإعلان الرسمي لفيلم الكوميديا العائلية "الهنا اللي أنا فيه"، والذي يثير التساؤلات حول السر الذي يدفع الزوجة لعرض الزواج الثاني على زوجها

https://www.instagram.com/reel/DDHqBSqtuw4/?igsh=ZTJ1aThvdm01NWF5

كريم محمود عبد العزيز يكشف موعد طرح فيلم الهنا اللى انا فيه

وظهر في الإعلان الرسمي لفيلم الهنا اللى انا فيه، ابطال الفيلم كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني ورنا رئيس، ومن المقرر طرحه بالسينمات في 18 ديسمبر.

قصه فيلم الهنا اللى انا فيه

وتدور احداث فيلم الهنا اللى انا فيه حول شخصية أحمد الذي تطلب منه زوجته الطلاق لإهماله لها، وبعدها تبدأ سلسلة من الأحداث الكوميدية بطلب الزوجة من صديقتها فوزية الزواج من زوجها، وتوافق فعلا على طلبها، لينطلق الثلاثة في رحلة شهر عسل مليئة بالمفارقات، لكن في نفس الوقت تثير التساؤل حول السبب الذي دفع الزوجة لعرض الأمر على صديقتها، وموافقتها على مشاركة زوجها معها.

أبطال فيلم الهنا اللى انا فيه

ويشارك في بطولة فيلم الهنا اللى انا فيه حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى. ومن إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي اورينت فيلمز

اخر اعمال كريم محمود عبد العزيز

وكان اخر اعمال كريم محمود عبد العزيز هو مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»، آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز وتم عرضه في رمضان الماضي، ودارت أحداثه حول صدفة جمعت أب وابنه مع اختلافات كبيرة في الزمن، وحدوث فجوة زمنية، مما أدى إلى ظهور رجل وابنه في نفس العمر سويًا، بسبب انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به، ويعمل الأب وابنه على إصلاح ذلك الأمر، وتتوالى المفاجآت والأحداث المشوقة والكوميدية خلال الـ15 حلقة.