السد القطري يفوز على النصر بثنائية في نخبة أسيا

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رياض - احمد صلاح - حقق نادي السد القطري الانتصار على حساب نادي النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أسيا للنخبة، والتي أقيمت على أرضية ملعب الأول بارك.

وجاء ثنائية نادي السد القطري عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة (53) من عمر اللقاء، وجاء الهدف الثاني عن طريق الجزائري أدم وناس في الدقيقة (90+9)، وسجل هدف النصر الوحيد المغربي رومان سايس النتيجة لصالح النصر في الدقيقة (80) بالخطأ في مرمى فريقه.

وتجمد رصيد نادي النصر إلى النقطة (13) في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة دوري أبطال أسيا للنخبة، بينما ارتفع رصيد نادي السد القطري إلى النقطة (12) في المركز الرابع بجدول المسابقة.

وبلغ الحضور الجماهيري خلال لقاء النصر والسد القطري (13.091) مشجع خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات مسابقة دوري أبطال أسيا للنخبة.

الشوط الأول شهد محاولات من جانب لاعبي نادي النصر، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك نادي السد، وخطف النقاط الثلاث من اللقاء.

وشهد الشوط الأول محاولات من جانب لاعبي الفريقين، من أجل تسجيل هدف، لكن دون جدوي، لينتهي الشوط الأول سلبيا بين الفريقين.

وسجل نادي السد الهدف الأول في الدقيقة (53) بعد انفراد أكرم عفيف بالمرمى، وتسديد الكرة داخل شباك بينتو ماثيوس.

ومنع مشعل برشم حارس السد القطري في الدقيقة (67)فرصة التعادل بعد عرضية من جانب مارسيلو بروزوفيتش قابلها الإسباني إيمريك لابورت برأسية منع حارس السد الكرة من أن تسكن الشباك.

وعادل البرازيلي ويسلي النتيجة لصالح نادي النصر، في الدقيقة (80) بعد عرضية، قابلها رومان سايس بتصويبة داخل شباك مشعل برشم بالخطأ في مرمى فريقه.

وحصل نادي السد القطري على ركلة جزاء لصالح أكرم عفيف بعد خطأ من جانب محمد آل فتيل ضد اللاعب، لينجح الجزائري أدم وناس في تسجيل الكرة داخل شباك البرازيلي بينتيو ماثيوس في الدقيقة (90+9).

ولم ينجح نادي النصر، في معادلة النتيجة، لينتهي اللقاء بانتصار نادي السد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.