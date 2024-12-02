نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام تدافع عن الطاقم التحكيمي لمباراة الأهلي والبنك بعد إلغاء هدف ربيعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن لجنة الحكام برئاسة ياسر عبدالرؤوف، دافعت عن الحكم محمد الحنفي ومحمد علاء هاشم حكم تقنية الفيديو، بعد الغاء هدف رامي ربيعة لاعب الأهلي في مرمى البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت اليوم وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "كرة رامي ربيعة لا تحتسب هدف واستدعاء حكم تقنية الفيديو لمحمد الحنفي قرار صحيح لأن الكرة من البداية لمسة يد على رامي ربيعة".

وأضاف :"ربيعة كان في مرحلة بناء الهجمة ولمست الكرة يده وهذه مخالفة، ثم ذهبت الكرة إلى مدافع البنك الأهلي ولم يستحوذ عليها لكنه تخلص من الكرة وأخرجها خارج منطقة الجزاء تحت ضغط من لاعبي الأهلي، وهذا لا يدخل تحت بند بناء هجمة جديدة وبالتالي فالهدف غير صحيح".