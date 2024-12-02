الرياضة

الخبير التحكيمي جمال الشريف: إلغاء هدف رامي ربيعة قرار صحيح من الحكم محمد الحنفي

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في والبنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "إلغاء هدف رامي ربيعة قرار صحيح من الحكم محمد الحنفي وحكام تقنية الفيديو في المباراة".

وأضاف: "أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي لك يسيطر على الكرة بشكل كامل ولم يبدأ هجمة بسيطرة مطلقة".

واختتم حديثه قائلًا: "رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي أخطأ في البداية بلمسة اليد قبل تسجيل الهدف في شباك البنك الأهلي".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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