نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام حنفي: شوبير لو استمر في حراسة المرمى محدش هيلعب عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال هشام حنفي نجم الأهلي السابق إن المارد الأحمر تأثر بغياب إمام عاشور وطاهر طاهر في مباراة البنك الأهلي مؤكدًا أن الفريق ظهر بشكل سيئ.



وأضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:" الأهلي فريق جماعي عكس الزمالك".

تابع:" فريق الأهلي ظهر بشكل سيئ في مباراة البنك الأهلي ولم يقدم مستوى جيد في مباراة اليوم".

وواصل:" الأهلي تأثر بغياب إمام عاشور وطاهر طاهر في مباراة البنك وحسين الشحات لم يظهر بمستواه المعروف".

وأكمل:" كولر استبعد محمد الشناوي لأسباب فنية ولم يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء كما تردد وشوبير ليس حارس صغير ولو ركب محدش هيلعب عليه".

واختتم:" إمام عاشور حصل على إذن لحضور حفل زفاف صديقه وكان عليه الانصراف سريعًا بسبب أزمته مع الأهلي".