الدوري الإيطالي (14): روما وأتلانتا وجهاً لوجه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - يختتم فريقا روما وأتلانتا مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، اليوم الإثنين، ابتداء من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل روما هذه المباراة وعو في المركز الخامس عشر بـ 13 نقطة، ويتواجد فريق أتلانتا في المركز الرابع بـ 28 نقطة.

ويتصدر نابولي ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 32 نقطة، يليه إنتر ميلان وفيورنتينا بـ 29 مؤقتاً وأتلانتا ولاتسيو بـ 28 نقطة لكل منهما.