محمد صلاح: هذه مباراتي الأخير أمام مانشستر سيتي في (أنفيلد)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 07:04 صباحاً - في الوقت الذي يطالب فيه جمهور ليفربول بضرورة تجديد التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، ولا تتحرك إدارة الفريق في هذا الاتجاه، فإنه وحسب تقرير صحفي فتح صلاح باب الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الجاري.

يستمر الحديث عن مستقبل محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وإمكانية رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الجاري، وأعلن اللاعب أكثر من مرة عدم بدء مفاوضات التجديد مع ناديه.

وبعد فوز ليفربول على مانشستر سيتي 2-0، أمس الأحد، قال محمد صلاح إن هذه المباراة هي الأخيرة له أمام مانشستر سيتي على ملعب (آنفيلد) حتى الآن، في إشارة جديدة لعدم بدء مفاوضات تجديد العقد من جانب إدارة ليفربول.

وأفادت صحيفة (ليكيب) الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، في صفقة انتقال حر.

وبإمكان صلاح التفاوض مع أي نادٍ خارج إنكلترا بدءاً من كانون الثاني القادم، في حال عدم توصله لاتفاق لتجديد عقده مع ليفربول.