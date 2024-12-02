بتوجيهات محمد بن زايد.. محمد بن راشد يمنح أوسمة الفضاء لخمسة من أبناء الوطن تقديرا لدورهم في النهوض بقطاع الفضاء بالدولة

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، “حفظه الله”، وبمناسبة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53، منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أوسمة الفضاء لخمسة من أبناء الوطن تقديراً لدورهم في النهوض بقطاع الفضاء في الدولة وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالمياً.

وبحسب “وام”، جاء ذلك ، خلال احتفال أقيم في قصر زعبيل اليوم، بحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

كما حضر حفل التكريم، سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.

وثمن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة، الدعم الذي يقدمه صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للارتقاء بقطاع الفضاء في الدولة وتسخير الإمكانات المادية والعلمية لبناء كوادر وطنية مؤهلة لقيادة طموحات الدولة في مجال الفضاء نحو آفاق لا حدود لها.

وأضاف سموه: ” في هذه الأيام المباركة التي نحتفل فيها بعيد الاتحاد الـ 53، نستذكر بكل الإجلال جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما الآباء المؤسسين، طيّب الله ثراهم جميعا، حيث أصبحنا بفضلهم في مصاف الدول الرائدة في استكشاف الفضاء، وها نحن اليوم نحقق المزيد من الإنجازات التي تضعنا على طريق التميز العلمي والتقني، محققين رؤاهم في النهوض بالدولة نحو آفاق أوسع من الابتكار والريادة”.

وقال سموه: “كل الشكر والتقدير لرواد الفضاء والعاملين في قطاع الفضاء، الذين بذلوا جهوداً كبيرة وجسّدوا بإرادتهم وعملهم الشاق حلم الإمارات في الفضاء.. إن تكريمكم اليوم هو تكريم لكل واحد منكم على إسهاماته المتميزة في هذا القطاع المهم. وكل إنجاز تحققونه هو خطوة نحو بناء مستقبل مشرق لأجيالنا القادمة، التي نثق بأنها ستحمل شعلة العلم والإبداع وتواصل مسيرة التميز”.

وقد منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسام الفضاء من الطبقة الأولى لمعالي سلطان سيف النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب، تقديرا لمشاركته في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وباعتباره أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة السير في الفضاء، بالإضافة إلى نجاحه في إجراء العديد من التجارب والأبحاث العلمية في مجال الفضاء.

كما منح سموه وسام الفضاء من الطبقة الأولى للمقدم هزاع علي المنصوري ضابط طيار في وزارة الدفاع، تقديرا لدوره كأول رائد فضاء إماراتي عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، ومشاركته في 16 تجربة علمية فضائية بالتعاون مع شركاء دوليين.

ومنح سموه وسام الفضاء من الطبقة الثانية لسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، تقديرا لمساهمته في تأسيس وإطلاق برنامج رواد الفضاء في الدولة، ولدوره المحوري والمباشر في تأهيل قدرات رواد الفضاء، وقيامه بالإشراف على مهمة طموح زايد (1).

ومنح سموه وسام الفضاء من الطبقة الثانية للدكتورة حنان سليمان السويدي الأستاذ المساعد في طب الأسرة بكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية، وذلك تقديرا لعملها كأول طبيبة لرواد الفضاء، وتوليها مسؤولية التأكد من الحالة الصحية لرواد الفضاء خلال فترة العزل الصحي، ومتابعة حالتهم الصحية خلال مهمتهم في الفضاء، حيث اضطلعت بدور مباشر في تأهيل وتطوير قدرات رواد الفضاء.

كما منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسام الفضاء من الطبقة الثانية للمهندس عدنان محمد الرئيس مساعد المدير العام لقطاع الاستكشاف الفضائي في مركز محمد بن راشد للفضاء، وذلك لإسهامه في الإشراف وإدارة برنامج رواد الفضاء في الدولة، ولدوره المحوري في تأهيل وتطوير قدرات رواد الفضاء وإشرافه على مهمة طموح زايد (2).

من جانبهم أعرب المكرمون عن اعتزازهم وسعادتهم بتكريم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لهم بما يشكل حافزا لهم لمواصلة العطاء والسعي نحو تحقيق المزيد من التميز في المستقبل.

يذكر أنه وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (23) بشأن الأوسمة والميداليات، يمنح وسام الفضاء من الطبقة الأولى للرواد الذين تم إرسالهم في رحلات فضائية بهدف تعزيز العلوم والأبحاث العلمية، وبما يحقق تطلعات الدولة في الاستكشافات العلمية.. كما يمنح وسام الفضاء من الطبقة الثانية للعاملين في مجال الفضاء والذين كان لهم دور مباشر في تأهيل وتطوير رواد الفضاء، كما يمنح الوسام لمن قدم أبحاثا علمية في مجال الفضاء وكان لذلك دور مباشر في المساهمة بتطوير الاستكشافات العلمية وبحوث الفضاء في الدولة.

وفي ختام مراسم التكريم، التُقطت لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع المكرمين.