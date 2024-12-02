نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تستقبل شحنتين من الغاز المسال خلال ديسمبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - العربية نت _ تعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية استقبال شحنتي غاز مسال جديدتين خلال ديسمبر الجاري، ضمن شحنات تعاقدت عليها لتلبية احتياجات البلاد من الغاز اللازم لاستخدامات النشاط الصناعي ومحطات الكهرباء.

وقال مسؤول حكومي لـ “العربية Business”، إن الشحنات الجديدة قد تتراوح كمياتها بين 30 و50 ألف متر مكعب من الغاز المسال للشحنة الواحدة، وستوجه بالكامل إلى سفينة “هوج غالون” ومن ثم ضخها إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد.

لفت إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” ستستقبل الشحنتين داخل ميناء سوميد على البحر الأحمر، والتي ستُعزز من توافر الغاز بالسوق المصرية بالتزامن مع تراجع حجم الطلب المحلي على الغاز.

بحسب المسؤول، كانت من المقرر استقبال بين 6 إلى 8 شحنات غاز مسال خلال الشهر الأخير من 2024، ضمن 20 شحنة جرى التعاقد عليها للربع الأخير من العام الجاري وذلك عبر شركاء عالميين.

أضاف أن جدول استلام شحنات الغاز المسال للربع الأخير وضع اتساقًا مع خطط الاستهلاك المُحددة مُسبقًا داخل محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري، ومع تغير خريطة استهلاك الغاز بمحطات الكهرباء وانخفاض الكميات الموردة يوميا للمحطات جرى تأجيل استقبال عدد من الشحنات للربع الأول من 2025.

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وأرست مصر في 13 سبتمبر الماضي، مناقصة شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وذلك بعد تراجع في الإنتاج المحلي من الغاز، وتم ترسية المناقصة بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية.

وقال وزير البترول كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عُقد في 23 أكتوبر الماضي، إن إنتاج مصر من الغاز انخفض بين 20 و25% خلال العامين الماضيين، وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أنشطة الاستكشاف.

ولفت المسؤول إلى أن وزارة البترول تتولى تدبير احتياجات البلاد من الغاز عبر أكثر من مصدر، إذ تُنتج مصر كميات يومية تقارب 4.8 مليار قدم مكعبة، فيما تحصل مصر على كميات متفاوتة من الغاز الإسرائيلي، ويجري تدبير باقي احتياجات السوق عبر شحنات غاز مسال من السوق العالمية.

وقال المسؤول إن قطاع البترول المصري يعتزم زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية النصف الأول من 2025، من خلال حفر آبار جديدة وتنمية عدد من الحقول القائمة. مضيفًا أن حجم الزيادة المستهدفة في الإنتاج تُقارب 20% للوصول بإنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5.8 مليار قدم مكعبة يوميًا.

أشار إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بتدبير مبالغ مالية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات وعمليات التنمية بالحقول المصرية.

وقدمت مصر حوافز جديدة للشركات الأجنبية لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري نهاية أكتوبر الماضي.