وزير الكهرباء يلتقي رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني لبحث سبل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:26 صباحاً - دوت الخليج_ التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس ظافر ملحم رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، لبحث سبل تقديم الدعم المختلفة، على هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والذي تستضيفه مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2،1 ديسمبر الجاري.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بتقديم الدعم للفلسطينين، مشيرًا بحث سبل تقديم الدعم اللازم للفلسطينين بمجالات الكهرباء والطاقة والمساعدة، فى إعادة تشغيل محطة التوليد الشمسية، وكذلك تقديم الدعم اللازم لشبكة الكهرباء وبحث إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لدعم الجهود الإنسانية الهادفة لمساعدة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنه.

من جانبه أشاد المهندس ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، بدور مصر المحوري على كافة المستويات ومواقف القيادة السياسية الواضحة والداعمة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أهمية اجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء وما يمكن أن يقدمه من مساعدة لدعم شبكة الكهرباء الفلسطينية وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني.