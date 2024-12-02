ضبط سيدة اعتادت بث فيديوهات خادشة للحياء لرفع نسبا المشاهدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت، فقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول مقاطع فيديو خادشة للحياء لإحدى السيدات تقوم ببثها على مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامها ببث تلك المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.