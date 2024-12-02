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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:15 مساءً - سي ان بي سي _ أنهت أسعار الذهب موجة صعود استمرت أربع جلسات لتهبط اليوم الإثنين، تحت ضغط من قوة الدولار الأمريكي وعمليات جني الأرباح بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية للحصول على إشارات بشأن توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
انخفض الذهب الفوري 1.05% أو 28.18 دولار إلى 2625.36 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 1.16% بما يزيد عن 31 دولاراً إلى 2649.60 دولار.
وقال ييب جون رونج استراتيجي السوق لدى آي جي لرويترز “واجه المعدن الأصفر بعض عمليات جني الأرباح في الآونة الأخيرة مع تخلص المشاركين في السوق من بعض علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى جانب قوة الدولار الأمريكي”.
وصعد مؤشر الدولار 0.5% مما جعل السبائك أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وتتضمن البيانات الأمريكية الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وتقرير التوظيف وتقرير الرواتب. من المقرر أن يتحدث عدد قليل من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء.
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وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، ترى الأسواق حالياً فرصة بنسبة 65.4% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.
تعمل أسعار الفائدة المرتفعة على إضعاف جاذبية السبائك غير العائدة.
انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 3% في نوفمبر لتسجل أسوأ أداء شهري لها منذ سبتمبر 2023 مع احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في ظل إدارة دونالد ترامب القادمة للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
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