وزير السياحة: إصدار لائحة قانون الشقق الفندقية والتأجير المؤقت خلال أيام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:35 مساءً - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بيان وزير السياحة والآثار شريف فتحي، الذي ألقاه اليوم، إلى لجنة برلمانية مشتركة من السياحة والطيران المدنى، والإعلام والآثار، لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

فيما أعلن شريف فتحى وزير السياحة والآثار، عن قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشقق الفندقية والتأجير المؤقت خلال الأيام المقبلة . وقال وزير السياحة والآثار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: إننا نسعى إلى تسجيل الشقق السياحية لعمل حصر بالغرف الفندقية لضمان تقديم أفضل خدمة للسائحين، وأشار إلى أن منح تراخيص مزاولة النشاط سيكون مرتبطا بالنظافة والأمن والسلامة، وأوضح أن ما تملكه مصر من ثروة طبيعية ضخمة من نهر النيل وآلاف الكيلومترات على الشواطئ والمحميات الطبيعية والصحاري والجبال وغيرها من الكنوز والآثار. مبنيا إلى أن مصر تقدم عرضا ثريا لمختلف المنتجات السياحية التى تلبى احتياجات كافة السائحين بالعالم.