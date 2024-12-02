ولي عهد الكويت يستقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:34 مساءً - استقبل ولي العهد الشيخ صباح الخالد في قصر بيان صباح اليوم كلا من رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك لاري فينك، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقسم البنية التحتية في الشركة أديبايو أوغونليسي، والرئيس العالمي لمجموعة المستثمرين الماليين والاستراتيجيين تشارلز حاتمي وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد.

حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى.