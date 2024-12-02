الامانة العامة للجامعة العربية تنظم برنامج تعريفي لوفد من الدبلوماسيين الكويتيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:36 صباحاً - ​نظمت الأمانة العامة قطاع الشؤون الإدارية والمالية (إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل) برنامج تدريبي تعريفي حول أنشطة قطاعات جامعة الدول العربية لوفد من الدبلوماسيين الكويتيين وذلك خلال الفترة من 1 الى5 ديسمبر 2024 بمقر الأمانة العامة.

وأفتتح الزيارة السفير محمد صالح العجيري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، والسفير/ طلال خالد المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وأكد سعادته على أهمية تكثيف هذه البرامج التدريبية وضرورة استمرارية عقد دورات تعريفية بجامعة الدول العربية تستهدف الشباب العربي بشكل عام ولاسيما الدبلوماسيين في الدول العربية، وذلك من أجل التعريف بجامعة الدول العربية ومهامها وآليات العمل واتخاذ القرارات بها،

يتناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات تعريفية حول جامعة الدول العربية؛ نشأتها وآليات عملها، ونبذة عن جهود جامعة الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والعربية والامن القومي العربي والاجتماعي ومكافحة الإرهاب والمعاهدات والاتفاقيات القانونية، بالإضافة إلى جهود الجامعة في مجال اللاجئين والهجرة.