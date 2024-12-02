السفير الغنيم: العلاقات الكويتية الإماراتية نموذج يحتذى في التعاون الخليجي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:43 صباحاً - أكد سفير دولة الكويت لدى الإمارات جمال الغنيم اليوم الاثنين، أن العلاقات الكويتية - الإماراتية تمثل نموذجا يحتذى في التعاون الخليجي خصوصا أن جذور هذه الروابط تمتد إلى عقود طويلة وتقوم على أسس متينة من الأخوة والتفاهم المشترك.

وقال السفير الغنيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة احتفالات الإمارات باليوم الوطني الـ53 «يسرني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الإمارات الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا باليوم الوطني الذي يمثل علامة فارقة في تاريخها، كما يجسد هذا اليوم قيم الوحدة والتلاحم ويعكس الإنجازات العظيمة التي حققتها الإمارات في مختلف المجالات».

وأضاف أن دولة الكويت تشارك الإمارات بروابط الأخوة والمحبة وتعبر عن اعتزازها العميق بهذه المناسبة «حيث نرى في احتفالات اليوم الوطني تجسيدا لرؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز العلاقات الأخوية بين بلدينا الشقيقين».

وأكد أن الكويت «تفخر أيضا بكونها جزءا من هذا النسيج الخليجي حيث تشكل هذه المناسبة فرصة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين دولنا الخليجية ولنبني معا مستقبلا مشرقا لأجيالنا القادمة».

ولفت إلى أهمية هذا اليوم الوطني «الذي يعد بمنزلة تذكير لنا جميعا بأهمية التعاون والتضامن الخليجي، وندعو الله أن يديم على الإمارات نعمة الأمن والاستقرار والازدهار ونتمنى لها دوام التقدم والازدهار».

وذكر السفير الغنيم أن اليوم الوطني الإماراتي «هو يوم غال وعزيز على قلوبنا كخليجيين فهو ليس مجرد احتفال لدولة الإمارات وإنما احتفال لكل الشعوب العربية والخليجية، كما يرمز إلى الإرادة القوية والتطلعات المشتركة نحو مستقبل أفضل».