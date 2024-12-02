نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم أبطال كرة السرعة المتفوقين علميا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في الحفل السنوي لتكريم المتفوقين علميًا، قام النائب عمرو السنباطي رئيس مجلس ادارة نادي هليوبوليس والدكتور تامر اسماعيل عضو مجلس الادارة بتكريم أبطال كرة السرعة من المتفوقين علميًا وهم سيف ايهاب وحيد ويوسف رامي أحمد جلال ولي لي محمد أحمد أمين وعلي وائل حسن الأرناؤطي. يذكر أن هؤلاء الأبطال قد مثلوا جامعاتهم في البطولة السنوية للجامعات لكرة السرعة والتي أقيمت هذا الاسبوع في جامعة عين شمس ونجح أبطال النادي في الحصول علي معظم المراكز الأولي.

من جهة أخري، يستعد فريق الناشئين مراحل ١١-١٣-١٥ سنة للسفر الاسبوع المقبل إلى مدينة كفر الشيخ لخوض بطولة التصنيف الأولي للعب الزوجي والتي ستقام في الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب. يسعي لاعبو الفريق إلى تحقيق أفضل النتائج من أجل جمع نقاط لبطولة الجمهورية.

