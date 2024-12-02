الأرصاد : طقس الغد معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الثلاثاء معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما من المقرر أن يكون ليلًا وفي الصباح الباكر باردًا على كل الأنحاء.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، ونشاط رياحي على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بحالة البحرالمتوسط، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج مسافة من متر ونصف إلى مترين وربع، بينما تكون الرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع المتر، على أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 22 12

دمنهور 22 12

وادى النطرون 22 12

كفرالشيخ 21 14

المنصورة 21 13

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 12

طنطا 21 13

دمياط 22 16

بورسعيد 22 17

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 11

العريش 20 08

رفح 20 09

رأس سدر 23 12

نخل 18 03

كاترين 16 02

الطور 23 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 23 11

العلمين 22 11

مطروح 21 12

السلوم 20 10

سيوة 21 09

رأس غارب 25 13

الغردقة 26 14

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 15

شلاتين 26 16

حلايب 24 18

أبورماد 25 16

رأس حدربة 24 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 10

المنيا 22 11

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 09

الأقصر 25 09

أسوان 25 11

الوادى الجديد 22 07

أبوسمبل 23 10