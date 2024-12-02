العالم اليوم - مصادر: حزب الله لا ينوي حاليا إرسال مقاتلين إلى سوريا

انتم الان تتابعون خبر مصادر: حزب الله لا ينوي حاليا إرسال مقاتلين إلى سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - ذكرت ثلاث مصادر مطلعة على تفكير حزب الله اللبناني لـ"رويترز" اليوم الاثنين، أن الجماعة لا تعتزم إرسال مقاتلين إلى شمال سوريا لدعم الجيش السوري في الوقت الحالي.

وأوضحت المصادر أن حزب الله لم يُطلب منه بعد إرسال قوات إلى المنطقة، وأنه "ليس مستعدًا لإرسال قوات إلى سوريا في هذه المرحلة".

يأتي هذا الإعلان بعد فترة من التوترات العسكرية في المنطقة، إذ شهدت الجبهة الجنوبية للبنان اشتباكات مكثفة مع إسرائيل، تلاها اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى عامًا من الأعمال القتالية، بما في ذلك معارك برية عنيفة.