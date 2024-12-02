القاهرة - محمد ابراهيم - بتوقيع أحمد المالكي.. رامي جمال يطرح أغنية “ولا بفتكرك” فيديو

طرح المطرب رامي جمال، منذ قليل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية جديدة له بعنوان “ولا بفتكرك” وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد “مش لاقيكي”، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع موسيقي ومهندس صوت أحمد أمين.

كلمات أغنية “ولا بفتكرك” لرامي جمال



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي بالنسبالي كلامك عني.. اللي أكيد افترا وتجني.. عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش.. بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية.. اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش.. ولا بفتكرك.. ولا بعاديك.. ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك.. خليك كده بتقل فعيني وعين الناس.. كمل وأوعى تقرب تاني الله يخليك.. ولا في عشرة مابيننا صاينها.. ولا دي حاجة هاتكسب منها..كل عمايلك بتأكدلي أنا سيبتك ليه.. كمل وأنا هاسمع وهاعدي.. وهاضيع ليه وقت ف ردي.. اللي فحالتك آخره بنضحك بس عليه.. ولا بفتكرك.. ولا بعاديك.. ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك.. خليك كده بتقل فعيني وعين الناس.. كمل وأوعى تقرب تاني الله يخليك.



وكان رامي جمال، قد بدأ خلال الفترة الماضية طرح أغاني الألبوم على طريقة السنجل بشكل متتالي، حيث طرح مؤخرًا أغنيتين جديدة ضمن أغاني ألبومه الجديد وهما“وجوده تاعبني، ونومي مخاصمني”.

أغنية نومي مخاصمني رامي جمال

أغنية نومي مخاصمني من الشاعر الغنائي فليبينو، ألحان محمد حمزة، توزيع موسيقي ومهندس الصوت أمين نبيل.

أغنية “وجوده تاعبني” رامي جمال

أما أغنية “وجوده تاعبني” فكانت من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي عمرو الخضري.