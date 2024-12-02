انت الأن تتابع خبر بسمة وهبة: معرفش شاليمار الشربتلي ولا عايزة أعرفها وبكرة هبهركم بمفاجأة يارب تتحملوها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خرجت الإعلامية بسمة وهبة من جديد لتتحدث عن تطورات جديدة في قضية عمر زهران والذي اتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

بسمة وهبة تفجر مفاجأة جديدة عن قضية عمر زهران

وقالت بسمة وهبة في فيديو رصده موقع تحيا مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: مبدئيا كدة للتوضيح شاليمار الشربتلي معرفهاش من قريب ولا من بعيد ولا احب أعرفها ومحاميين المستشار علاء عابد كانوا معايا بصفتي شاهدة مش عشان يدافعوا عن قضية عمر زهران، فعشان الناس المريضة اللي بتقول علاء عابد ساب قضية عمر زهران عشان موقفه ضعيف والكلام ده.

وتابعت بسمة وهبة حديثها: موقف عمر زهران قوي جدا وربنا هينصره وطبعا علاء عابد بديني بعض الثغرات القانونية وبستشيره في بعض الحاجات فعشان كدة استنوني بكرة هبهركم بمفاجأة إن شاءالله تتحملوها وربنا ينصر عمر زهران هو مش بس أنا اللي بدعمه، مصر كلها واقفة وراه وبتدعمه.

بسمة وهبة: قضية عمر زهران فيها قصة غير اللي كله يعرفها

وكانت قد خرجت بسمة وهبة في فيديو بث مباشر، قائلة: عمر زهران فضل 24 سنة بيدخل بيتي طب مسرقش حاجة ليه.. مفيش مرة نقص مني قلم، وهوعارف الناس دول من 14 سنة وبيسافر معاهم ليه مسرقهمش من بدري اشمعنا سرقهم دلوقتي ايه اللي حصل؟، قضية عمر زهران فيها قصة غير اللي الكل يعرفها ولو النائب العام قابل هالة صدقي هتقول حاجات كتير تغير مسار القضية.

القبض على عمر زهران