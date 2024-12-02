انت الأن تتابع خبر ترامب يوعد الشرق الأوسط بالجحيم في هذه الحالة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحذيرًا قاسيًا، متعهدًا بعواقب غير مسبوقة إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن المحتجزين في الشرق الأوسط قبل عودته المحتملة إلى منصب الرئاسة في 20 يناير 2025.

وفي بيان نشره عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "الجميع يتحدث عن الرهائن الذين يتم احتجازهم بطريقة عنيفة وغير إنسانية، ضد إرادة العالم بأسره، لكن ما يقال مجرد كلام دون أي أفعال!"

وأضاف ترامب أن عدم إطلاق سراح الرهائن سيقابل برد شديد، مشيرًا: "إذا لم يتم إطلاق سراحهم قبل 20 يناير 2025، تاريخ عودتي إلى الرئاسة، فسيواجه الشرق الأوسط عواقب وخيمة".

وتابع محذرًا المسؤولين عن عمليات الاختطاف: "الذين يقفون وراء هذه الفظائع ضد الإنسانية سيواجهون ضربة أقوى من أي شيء شهدته الولايات المتحدة في تاريخها".