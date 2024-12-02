انت الأن تتابع خبر حماس: مقتل 33 محتجزا إسرائيليا بغزة بسبب ممارسات جيش الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وكالة رويترز بمقتل 33 أسيرًا إسرائيليًا كانت حماس تحتجزهم منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

وأشارت رويترز، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارات على شمال الضفة الغربية، في غضون أسبوع من العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على الأراضي المحتلة، والذي أدى إلى مقتل 33 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة 130 آخرين.

وفي أحدث أعمال العنف، استشهد فلسطينيان في عدوان إسرائيلي على ضاحية ذنابة شرقي طولكرم، بحسب رويترز.

وتشمل حصيلة القتلى التي أعلنتها الوزارة والتي بلغت 45 ألف شهيد قتلوا برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، في هجمات لا علاقة لها بالغارات في الشمال.