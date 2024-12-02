انت الأن تتابع خبر إطلاق صواريخ وغارات .. هل عادت الحرب بين إسرائيل وحزب الله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام لبنانية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة برغز في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة برغز في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

ومن جهته، قال حزب الله اللبناني "نفذنا ردا دفاعيا واستهدفنا موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".



ويتمثل الرد الدفاعي، بإطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق صاروخين باتجاه منطقة هار دوف دون وقوع إصابات.



وإثر ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:"وعدنا بالتحرك ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله وهذا بالضبط ما سنفعله".

وأضاف " إن إطلاق حزب الله النار باتجاه مواقع الجيش سيواجه برد قاسٍ".



ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله "سنرد على إطلاق حزب الله صواريخ باتجاه جبل الروس، ولن نتغاضى عن أي خرق".



وقال زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس إنه "إذا لم نرد بقوة ضد الدولة اللبنانية فإننا سنعود إلى مرحلة المعادلات".