انت الأن تتابع خبر مصادر:جميع قيادات حماس وعائلاتهم غادروا قطر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصار اليوم الإثنين، أن جميع قيادات حركة حماس قد غادروا الأراضي القطرية.



وقالت المصار إن جميع قيادات حركة حماس قد غارات الأراضي القطرية مع عائلاتهم إلى وجهات مختلفة.



وكانت الدوحة قد أعلنت في نوفمبر الماضي ، أنها علقت وساطتها لوقف إطلاق النار في غزة إلى حين “توافر الجدية اللازمة” في المفاوضات.



وكان موقع “أكسيوس” قد نقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، أن واشنطن أبلغت قطر أن وجود حركة حماس في الدوحة لم يعد مقبولا.



وأضاف المسؤول أن الطلب الأميركي جاء بعدما رفضت حماس أحدث مقترح للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين في غزة.



وفي 19 نوفمبر، أكدت قطر، أن قياديي حماس المكلفين مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل، غير موجودين في الدوحة، نافية إغلاق مكتب الحركة في البلد.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، إن “قياديي حماس الذين هم ضمن فريق المفاوضات ليسوا الآن في الدوحة، وكما تعلمون يتنقلون بين عواصم عدة”.



وقد قادت قطر مع الولايات المتحدة ومصر وساطة بين إسرائيل وحماس، إلا أنها لم تفلح في وقف حرب غزة.