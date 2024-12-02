انت الأن تتابع خبر اعدل مزاجك وحافظ على صحتك.. كم كوب قهوة يمكنني شربه يوميًا؟ الخبراء يوضحوا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ولكن من ناحية أخرى يشعر الكثيرون بالقلق حيال كمية القهوة التي يتناولونها، فدعونا نوضح لكم كم كوب قهوة يمكنني شربه يوميًا بحيث نحافظ على الصحة العامة وفي نفس الوقت المحافظة على الروتين اليومي من تناول القهوة، فكونوا معنا.

ماذا يحدث عندما نشرب القهوة؟

يشرح الدكتور ساندر كيرستن، أستاذ التغذية الجزيئية في جامعة كورنيل، أن المكون النشط الرئيسي في القهوة هو الكافيين، وبالفعل يعرف أي شخص شرب فنجانًا من القهوة الصباحية تأثيراتها المنبهة، ويقول كيرستن إن الكافيين يجعل الشخص يشعر بمزيد من اليقظة، كما يسرع من ردود الفعل، ويحسن التركيز، ويزيد من القدرة على التحمل، بالإضافة إلى أن الدراسات وضحت أن استهلاك الكافيين مرتبط بتحسن الأداء الرياضي.

ما هي الفوائد الصحية لشرب القهوة؟

يتفق الخبراء على أن هناك فوائد عديدة لشرب القهوة الصباحية، ويقول الدكتور إدوارد جيوفانوتشي، أستاذ التغذية والأوبئة في كلية تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، إن القهوة تحتوي على “مئات إن لم يكن آلاف المكونات”، ويشير إلى أن بعض هذه المكونات “قد يكون لها مجموعة من الآثار المفيدة، والتي قد تحسن الصحة على المدى الطويل”.

يشرح جيوفانوتشي أن بعض المركبات، على سبيل المثال، لها خصائص قوية مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، كما أن البعض الآخر يقلل من مقاومة الأنسولين، وهو عامل خطر للإصابة بالسكري، بل في تحليل استقصائي لآثار استهلاك القهوة على الصحة، وجد هايز وزملاؤه أن شرب ثلاثة إلى أربعة أكواب في اليوم يرتبط بانخفاض مخاطر وفيات القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان والأمراض العصبية والأيضية والكبدية.

يبدو أن الكبد على وجه الخصوص يزدهر بفضل القهوة، حيث يقول هايز إن كوبًا واحدًا من القهوة يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد بنسبة 20%، وخمسة أكواب يوميًا يمكن أن تقلل من الخطر بنسبة 80%.

ويلاحظ هايز أيضًا أنه “من المهم التمييز بين القهوة والكافيين”،فعلى سبيل المثال، يمكن للشخص الاستفادة من هذه الفوائد حتى مع القهوة منزوعة الكافيين. ويقول: “لذا فهناك شيء ما في القهوة، وليس الكافيين، يحمي الكبد، وبصرف النظر عن الكبد، فإن المزيد ليس أفضل دائمًا”.

ما هي عيوب شرب القهوة؟

يقول جيوفانوتشي إن تناول كميات كبيرة من القهوة يمكن أن يزيد من ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون بعض الأشخاص أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين من الآخرين، ويقول جيوفانوتشي: “يمكن أن يسبب التأثير المنبه للقهوة القلق لدى الأشخاص الحساسين وقد يزعج النوم”، وللتخفيف من تأثيراته المزعجة على النوم، ينصح الخبراء بتقليل تناول الكافيين قبل الساعة 5:00 مساءً، كما تقول الدكتورة كيرا نيمب-ديوب، خبيرة التغذية وباحثة الأغذية ومدربة التغذية.

هل هناك حد لكمية القهوة التي يجب على المرء شربها في اليوم؟