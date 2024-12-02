انت الأن تتابع خبر وصفات سهلة لدجاج هتفرح أولادك.. طريقه عمل كرسبي رول الدجاج وعمل كرسبي الجبن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كرسبي رول الدجاج وصفه جديده من وصفات الدجاج اللذيذة التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص فهو يعتبر وجبه غداء لذيذه للغايه فهي مفضله لدي الجميع و خاصه الاطفال لأنها تكون مقرمشه و طعمها لذيذ و رائع فهيا نحضرها الان باسهل وابسط طريقه وهذا عن طريق اتباع الطريقة التي سنقوم بذكرها لكم خلال الفقرات القادمة لهذه المقالة.

مقادير عمل كرسبي رول الدجاج

يجب احضار بعض المكونات لتحضير وصفه كرسبي رول الدجاج في المنزل وهي كالتالي:

نصف كيلو صدر دجاج مقطع شرائح رفيعه.

فصين ثوم مفروم.

نصف ملعقه من الملح.

نصف ملعقه فلفل اسود.

نصف ملعقه بابريكا.

جزره مبشوره.

بصله مفرومه.

قرنين فلفل الوان مقطع شرائح.

ملعقه كبيره من صويا صوص.

ملعقه كبيره من زيت سمسم.

ملعقه من النشأ.

عبوه عجينه السبرينغ رول.

زيت غزير للقلي.

طريقه عمل كرسبي رول الدجاج

يجب اتباع بعض الخطوات الصحيحه لتحضير الوصفه وهي كالتالي:

نضع شرائح الدجاج بالثوم و البهارات السابقه و نتركها ربع ساعه حتى تتبل.

نحضر مقلاه على النار و نقلي فيها البصل و الجزر و الفلفل الألوان حتي يذبل.

نضع الدجاج و نقلبه حتي ينضج ثم نضيف الصويا صوص و النشا و نقلب جيدا.

نحضر رقاق عجينه السبرينغ و نضيف فيها كميه من حشو الدجاج و نلفها رول.

نقوم بقلي الدجاج في الزيت حتي ياخذ لونها ذهبي.

يقدم الرولات ساخنه مع الصوص المفصل.

طريقه عمل كرسبي الجبن

لابد من احضار بعض المكونات اللازمه لعمل الوصفه فالمنزل وهي:

عدد ست حبات بطاطس مسلوقه.

مائتان جرام من الزبده المذابه.

ملعقه صغيره بصل بودر.

كوب من رقائق الذره المطحونه.

كوب من الحليب السائل.

ملعقه صغيره ملح.

نصف كوب من الجبنه الشيدر مقطعه مكعبات.

يجب اتباع الطريقه الصحيحه التاليه لعمل الوصفه: