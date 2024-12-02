دوري النخبة الآسيوي .. السد يتجاوز النصر بالوقت القاتل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:00 مساءً - تغلب السد القطري على مستضيفه النصر السعودي، بنتيجة 2-1، مساء اليوم، ضمن الجولة السادسة من دوري النخبة الآسيوي.

تقدم الفريق القطري أولاً عبر أكرم عفيف (د53)، ثم عادل للنصر رومان سايس (د80) بالخطأ في مرمى فريقه، ثم تمكن آدم وناس (د90+9) من تسجيل الهدف الثاني للسد من علامة الجزاء.

بهذه النتيجة، رفع السد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز الثالث.