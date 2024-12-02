انت الأن تتابع خبر بيولي: الحظ عاندنا في مواجهة السد.. وهذا سر استبدال لاجامي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أرجع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب النصر، خسارة فريقه على يد ضيفه السد القطري اليوم الإثنين، بسوء التوفيق ومعاندة الحظ للاعبيه.

وأضاف:"سددنا 17 مرة على مرمى السد وكنا الأفضل على مدار شوطي المباراة ولا نستحق الخروج بهذه النتيجة غير العادلة".

وعن سر استبدال قلب الدفاع علي لاجامي قال:" خشيت على اللاعب من التعرض للإصابة لذلك قمت بتغييره".

وخسر النصر على يد السد بهدفين مقابل هدف في ملعب الأول بارك بالرياض، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أنه ضمن التأهل إلى ثمن النهائي من الجولة الماضية.