العالم اليوم - جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن سوريا الثلاثاء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة يوم الثلاثاء، وذلك بناءً على طلب الحكومة السورية، إثر الهجوم المباغت الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل مسلحة في شمال سوريا.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فقد تم تقديم طلب عقد الجلسة من قبل الدول الإفريقية الأعضاء في المجلس، وهي الجزائر وسيراليون والموزمبيق، بالإضافة إلى غويانا. بحسب وكالة "فرانس برس".

يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس بعد التصعيد الأخير في شمال سوريا، حيث شنت الفائل المسلحة هجوما مباغتا الأربعاء، مكنها من السشيطرة على أحياء في مدينة حلب وعدد من القرى في ريفي إدلب.