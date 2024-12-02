نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل تعليم الجيزة يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بمدارس أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عددًا من المدارس بإدارتي أكتوبر وحدائق أكتوبر، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية فى العام الدراسي 2024/2025.

واستهل مدير المديرية، جولته، بزيارة مدرسة عثمان بن عفان، وذلك بحضور امال على مدير عام الإدارة.

وحضر طابور الصباح وشارك الطلاب تحية العلم، مشددًا على أهمية الانضباط والالتزام كركائز أساسية للعملية التعليمية.

وأشاد بجهود تفعيل سجل (26 قرائية)، الذي يعزز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وهو ما يعكس التزامًا بمواكبة خطط الوزارة لتحسين مستوى الطلاب.

وخلال زيارته لمدرسة السلام الرسمية لغات، كرم وكيل الوزارة، هالة فتح الله، معلمة اللغة العربية، تقديرًا لتفوقها في تطبيق سجل (26 قرائية).

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية الانضباط الإداري، موجهًا بمجازاة أحد المعلمين لتركه الفصل أثناء ساعات العمل، وضرورة تشديد الإشراف اليومي وتنظيم الأدوار.

وزار وكيل الوزارة، مدرسة القادة تعليم أساسى، مشيدًا بالجهد المبذول في المدرسة.

وأوضح مدير المديرية، خلال زيارته لمدرسة نهضة مصر، أهمية استخدام كافة الوسائل الجاذبة لتحفيز الطلاب، مع تكثيف متابعة خطط علاج الطلاب ضعاف التحصيل لضمان جودة التعليم وفاعليته.

وأشاد مدير المديرية، خلال زيارته لمدرسة النصر الرسمية لغات، بنظافة المدرسة وجودة التنظيم والإشراف، موجهًا بتجديد القسم والأعلام بكافة الفصول بما يعكس بيئة تعليمية راقية.

ووجه باستبعاد وكيلة المرحلة الابتدائية بالمدرسة بسبب تقديم معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالشفافية والمصداقية في العمل التربوي.

ووجه وكيل الوزارة، بتفعيل الأنشطة التربوية والرياضية لجذب الطلاب وتنمية مهاراتهم، وتشديد الرقابة على نظافة المدارس وتهيئة بيئة تعليمية محفزة، وتكثيف المتابعة على خطط علاج ضعف التحصيل وتحسين مستوى الطلاب، وتعزيز مبدأ الصدق والمصداقية في كافة أركان العملية التعليمية.

وأكد سعيد عطية، أن التعليم ليس مجرد نظام إداري، بل رسالة سامية تهدف إلى بناء أجيال قادرة على خدمة الوطن ورفع رايته، قائلًا: "نعمل جميعًا في منظومة هدفها الأساسي تنشئة أجيال تمتلك القيم والأخلاق، فالصدق هو أساس بناء مجتمع ناجح، والعمل الجاد هو طريقنا لتحقيق التطور المنشود".

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