نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي الهزيمة من نظيره السد القطري بهدفين مقابل واحد في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 6 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص أهداف مباراة النصر السعودي ضد السد القطري

وسجل أكرم عفيف الهدف الأول للسد القطري في الدقيقة 53 صنع جونزاليس

وأحرز سايس التعادل للنصر في الدقيقة 81 بالخطأ بمرماه وسجل وناس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 90 من ضربة جزاء وانتهت المباراة 2/1.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي المركز الثالث برصيد 13 نقطة بعد تحقيق 4 فوز وتعادل وخسارة بينما يأتي السد في المركز الرابع برصيد 12 نقطة حيث انتصر خلال 3 وتعادل بثلاثة ولم يهزم.