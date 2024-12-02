نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رأسية حسام عبدالمجيد تكتب الهدف الرابع للزمالك في شباك غزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح حسام عبدالمجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحراز الهدف الرابع لأبناء ميت عقبة، في شباك نظيره فريق غزل المحلة، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.



جاء الهدف في الدقيقة 18 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق ناصر منسي، بعد تمريرة بينية رائعة من عبدالله السعيد.



كما نجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة، في الدقيقة 21 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد كرة عرضية رائعة من عمر جابر، قابلها منسي برأسية قوية سكنت شباك عامر عامر.



وتمكن أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الثالث للزمالك، في الدقيقة 72 من أحداث الشوط الثاني للقاء، عن طريق ركلة جزاء، حصل عليها المهاجم الفلسطيني عمر فرج.



ونجح حسام عبدالمجيد في إحراز تقدم الرابع للقلعة البيضاء، في الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد كرة عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو.

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