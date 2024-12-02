نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية تقر رفع الحد الأدنى للمعاشات ماذا يعني ذلك للمستفيدين؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الإعلان عن رفع الحد الأدنى للمعاشات في إطار التعديلات الأخيرة التي أقرتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لتحسين الأوضاع المعيشية للمستفيدين، بينما زادت معدلات البحث عن معايير التأمين الاجتماعي بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يعكس اهتمام المواطنين بحقوقهم التأمينية.

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني. وجاءت التفاصيل كالتالي:

القيمة الجديدة للحد الأدنى للمعاشات:

القيمة السابقة: 1300 جنيه.

1300 جنيه. القيمة الجديدة: 1495 جنيه.

موعد التطبيق:

يتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من 1 يناير 2025.

أسباب رفع الحد الأدنى:

تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يهدف إلى:

ضمان تحسين مستمر لمستوى المعاشات.

توفير حماية اجتماعية أفضل للمواطنين.

زيادة الأجور التأمينية:

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2300 جنيه ساهم في تعديل قيمة المعاشات.

أثر الزيادة:

تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات.

توفير مستوى معيشة أفضل للفئات المستفيدة، خاصة ذوي المعاشات المحدودة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين المستحقين للمعاشات.