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وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الألماني (تفاصيل)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الألماني (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، "توبياس ليندنير" وزير الدولة الألماني للشئون الخارجية، على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

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وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الألماني


أشاد الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستويات متميزة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لا سيما وأن ألمانيا تُعد أحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي والذي ينعكس في تواجد كبرى الشركات الألمانية في مصر لتنفيذ المشروعات القومية.

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وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الألماني


كما أكد الوزير، على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقتها مع ألمانيا بمختلف جوانبها ومنها الطاقة المتجددة وذلك للاستفادة من الإمكانيات الواعدة في هذا المجال.

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وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الألماني


تطرق وزير الخارجية، إلى التطورات في قطاع غزة، حيث استعرض الجهود المصرية الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة باعتباره أساس التهدئة في المنطقة، مشددًا على ضرورة مضاعفة الاستجابة الدولية الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع ودعم المجتمع الدولى لنفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط.

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وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الألماني
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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