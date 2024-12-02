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هاجم الفنان حسام حبيب تصرفات شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، معبرًا عن دهشته من أسلوبه بعد وفاة شقيقه.
وقال حبيب على خاصية الستوري" بحسابه في إنستغرام: "بجد هو في كده؟ أخ أثناء موت أخوه ودمه ما بردش، بيقولك إحنا من عادتنا في الظروف دي ما نتفرجش على حاجة، وهو داير على كل البرامج.. حاجة غريبة جدًا".
وأشار حبيب إلى أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي تعرضت للانتقاد بسبب تصريحاتها عن الراحل، لم تقصد الإساءة، بل بادرت بكرمها المعتاد بتكريم محمد رحيم، وأضاف: "هي كرمته وافتخرت بشغله معاها، وطلبت من آلاف الحضور وملايين المشاهدين قراءة الفاتحة والدعاء له، كلنا عملنا كده لأنها فكرتنا".
وأكد أن الهجوم عليها بسبب زلة لسان لم تكن مقصودة، خاصةً أنها اعتذرت عنها في وقتها.
ووجه حبيب أسئلة مباشرة لشقيق رحيم حول ظهوره الإعلامي المكثف بعد وفاة شقيقه، قائلًا: عاوز أسألك سؤال، حضرتك طلعت في كام برنامج وكام مداخلة من ساعة الوفاة؟ وهل كانت مدفوعة الأجر أم لا؟.
وأكمل بنبرة ساخرة: وأخيرًا، ممكن نشوف شهادة الدكتوراه؟، واختتم حديثه بأن الإجابة عن هذه الأسئلة اختيارية، لكنه ألمح إلى أن الصمت قد يفتح المجال للتأويلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسام حبيب يدافع عن شيرين عبد الوهاب.. ويهاجم شقيق محمد رحيم هاجم الفنان حسام حبيب تصرفات شقيق الملحن الراحل محمد رحيم معبرا عن دهشته من أسلوبه بعد وفاة شقيقه.وقال حبيب إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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