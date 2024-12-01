حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي بعد أيام من انتهاء عرض مسلسل 6 شهور الذي يعد أول بطولة مطلقة لـ نور النبوي في الدراما التليفزيونية تساءل إقرأ المزيد

بعد أيام من انتهاء عرض مسلسل "6 شهور" الذي يُعَد أول بطولة مطلقة لـ نور النبوي في الدراما التليفزيونية، تساءل البعض عن إمكانية تقديم جزءٍ ثانٍ من العمل، لاسيّما وأنّ نهاية الحلقات الأخيرة تُمهّد لذلك الأمر.

ولكنّ مسألة تقديم جزءٍ ثانٍ من "6 شهور" لم تُحسم بعدُ من قِبل صُنّاع المسلسل، وليس مطروحاً بين فريق العمل من الأساس؛ حيث جرى الاتفاق منذ البداية على تقديم جزء واحد فقط، لكن ربما تُقرر الشركة المنتجة إنتاج جزءٍ ثانٍ حال وجود فكرة جديدة وأحداث مختلفة.

وقد أعرب نور النبوي عن سعادته البالغة لتفاعُل الجمهور مع أحداث المسلسل؛ قائلاً عبْر حسابه على إنستغرام: "شكر وحب للجمهور كبير جداً. المسلسل ده عملته عشان مؤمن بيه، ومؤمن بفكرته و(مراد) عملته عشان شفت منه كتير في جيلي، ومبسوط إن الجيل شاف نفسه فى المسلسل".

يشارك في بطولة هذا المسلسل عددٌ من الوجوه الشبابية، منهم: نور خالد النبوي، نور إيهاب، فريدة رجب، باهر النويهي، نورا عبدالرحمن. بالإضافة إلى: مراد مكرم، سلوى محمد علي، محمد عبدالعظيم، بسمة نبيل وآخرين. والعمل من إخراج مصطفى صولي. وتأليف عمرو أبوزيد، وأحمد هشام.

وقد دارت أحداث المسلسل حول "مراد" و"لطيفة" اللذيْن يتنافسان على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية.